حذر مسؤول كوري جنوبي من أن كوريا الشمالية قد تقوم باختبار نووي خلال الشهرين المقبلين، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء، وهي وكالة أنباء كوريا الجنوبية الناطقة بالعربية.

وقالت الوكالة إنه "نقل عن الاستخبارات الكورية الجنوبية الأربعاء أن كوريا الشمالية قد تقوم باختبار نووي ما بين 16 أكتوبر و7 نوفمبر".



ووفقا لتصريحات عن النائب يو سانغ-بيوم من حزب سلطة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية، للصحفيين - نقلتها الوكالة أيضا - فإن جهاز المخابرات الوطنية أجرى هذا التقييم خلال إحاطة مغلقة للمشرعين في لجنة المخابرات البرلمانية.

وكانت كوريا الشمالية، أقرت في سبتمبر الجاري، قانون يسمح لها بتوجيه ضربة نووية في حال تعرضت لهجوم.

ويعد موضوع امتلاك كوريا الشمالية سلاح نووي أزمة عالمية حيث ترى أمريكا ودول غربية أخرى فيه تهديد لأمن العالم وخصوصا لجارتها كوريا الجنوبية، بينما ترى كوريا الشمالية أنه حق لها بعد امتلاك دول أخرى لهذا السلاح.

للمزيد: كوريا الشمالية تقر قانون يسمح لها بضربة نووية دفاعية

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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