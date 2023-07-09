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قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان يوم الأحد، إن مصر ستستضيف في 13 يوليو الجاري قمة لدول جوار السودان لبحث سبل إنهاء الصراع الدائر في البلد منذ ما يقارب الثلاثة أشهر.

ويدور صراع في السودان منذ منتصف أبريل الماضي تخللته هدنات متقطعة، بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي والحاكم الفعلي للبلاد عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في البيان، أن القمة تهدف إلى وضع آليات فاعلة بمشاركة دول جوار السودان لتسوية الأزمة في البلد بصورة سلمية، وبالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

وأشار إلى أن القمة تأتي في إطار حرص الرئيس المصري على اتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.

واستقبلت مصر -الجارة الشمالية للسودان- منذ بداية الصراع في منتصف أبريل أكثر من 200 ألف سوداني، من بين 700 ألف شخص لجأوا إلى الدول المجاورة للسودان، بالإضافة إلى أكثر من 2.2 مليون شخص نزحوا داخليا، وفق وزارة الخارجية المصرية والأمم المتحدة.

وسبق وأعرب الرئيس المصري مع بداية الأزمة في السودان، عن استعداد مصر للوساطة وللعب دور إيجابي في استعادة الاستقرار في البلد، لكنه أكد في الوقت نفسه أن ما يحدث في السودان هو شأن داخلي وأن موقف مصر هو عدم التدخل في شؤون الدول.

واتفق الطرفان المتنازعان في السودان مرارا على وقف إطلاق النار بوساطة سعودية أمريكية، لكن تلك الهدنات غالبا ما كانت تشهد خروقات، مما دفع واشنطن والرياض للإعلان مطلع يونيو الماضي عن تعليق محادثات للسلام تستضيفها مدينة جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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