من المتوقع أن يتناول رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلال قمة المناخ Cop27 في مصر قضية علاء عبد الفتاح الناشط المصري والذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية، بحسب وسائل إعلام من بينها بي بي سي.

بدأ علاء، إضراب تام عن المياه يوم الأحد بعد أن تناول 100 سعرة حرارية من الطعام لأكثر من 200 يوم.

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام عن عائلة علاء، فإن شقيقته تلقت رسالة من سوناك، قال فيها إنه سيتحدث مع الحكومة المصرية وإن قضية الناشط "تمثل أولوية للحكومة البريطانية كونها مدافعة عن حقوق الإنسان وكونه مواطن بريطاني".

وأصبح علاء، البالغ 40 عام، مواطن بريطاني منذ ديسمبر 2021.

ووصل سوناك إلى قمة المناخ Cop27، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية، خلال الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.

وتتواصل الدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للإفراج عن علاء، الذي كان أحد رموز ثورة يناير 2011، لكنه يقضي عقوبة بالسجن المشدد 5 سنوات بعد إدانته فيما عرف بقضية "نشر أخبار كاذبة تقوض الأمن القومي" في 2019.

وعلى صعيد منفصل، قالت وزارة الخارجية البريطانية، بحسب رويترز إن جيمز كليفرلي وزير الخارجية البريطاني سيعلن عن استثمارات بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني (115 مليون دولار) لدعم الدول النامية على مواجهة تأثيرات التغير المناخي.

(إعداد:فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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