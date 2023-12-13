يتجه الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي لفوز بنسبة تفوق ال90% في الانتخابات الرئاسية بعد أن أظهر فرز الأصوات في نحو 80 % من اللجان الانتخابية تقدمه بنحو 90%، بحسب مصدر في الهيئة الوطنية للانتخابات وآخر عضو في حملة السيسي.

والسيسي هو الرئيس الحالي لمصر، ويتوقع أن يفوز بدورة رئاسية جديدة لست سنوات تمد فترة حكمه لـ 16 عام.

وتأتي الانتخابات في ظل زيادة الضغوط الاقتصادية على مصر مع ارتفاع التضخم وصعوبة توفير الدولار ونقص سيولة العملة الأجنبية ما فاقم من الفجوة بين السعر الرسمي وسعر الدولار في السوق السوداء، إضافة لتوترات سياسية نتيجة الحرب بين إسرائيل وحماس.

وجرى التصويت في الانتخابات خلال 3 أيام انتهت مساء الثلاثاء وسيتم إعلان النتيجة النهائية يوم 18 ديسمبر. ويتوقع أن ترتفع نسبة المشاركة في هذه الانتخابات عن النسب المسجلة سابقا.

وقالت مصادر لزاوية عربي، إن المؤشرات الأولية تشير إلى تجاوز نسبة المشاركة 60%.

وكانت نسبة المشاركة في انتخابات 2014 - أول انتخابات فاز فيها السيسي - نحو 47%، فيما بلغت نسبة المشاركة في 2018 أقل من ذلك عند 41%.

وكان أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، قال يوم الاثنين، إن نسبة المشاركة في الانتخابات تخطت خلال اليوم الثاني للاقتراع 45% متوقعا أن تزيد نسبة المشاركة في الانتخابات عن أي استحقاق انتخابي آخر.

وقد نجح السيسي بنسبة 97% في انتخابات 2018 وبنفس النسبة تقريبا في 2014.

ويتنافس أمام السيسي 3 مرشحين آخرين، هم: محمد فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم محمد سليمان رئيس حزب الشعب الجمهوري. ويرى مراقبون أن وجودهم يهدف لإعطاء شرعية للانتخابات وليس أكثر.

(إعداد: أحمد حسن، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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