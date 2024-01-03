انخفض معدل النمو السكاني في مصر بنسبة 8% عام 2023 مقارنة بعام 2022، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري يوم الأربعاء.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية زادتها الزيادة السكانية ضغوط فيما يسعى البلد إلى تقليل المواليد ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي تم إطلاقه في 2022.

وبلغ عدد السكان في الداخل 105.85 مليون نسمة في الأول من يناير 2024 مقارنة بـ 104.39 مليون في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وانخفضت أعداد المواليد في 2023 بنسبة 6.8% ليصل 2.044 مليون مقارنة 2.193 مليون في عام 2022.

"وبالرغم من هذا التراجع إلا أن أعداد المواليد الحالية.. تستنزف موارد الدولة وتلتهم جهود التنمية وتمثل تحديا تجاه ما تطمح إليه الدولة في خفض معدلات الإنجاب للحد الذي يسمح بأن يجني أفراد المجتمع ثمار التنمية"، وفق بيان الجهاز.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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