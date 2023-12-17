تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، يوم الاثنين، النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، فيما يقترب الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي (69 عام) من بداية دورة رئاسية جديدة تمتد لست سنوات، من المقرر أن تكون الأخيرة.

وأجريت الانتخابات الرئاسية خلال الفترة بين 1و3 ديسمبر للمصريين في الخارج، وبين 10-12 ديسمبر في الداخل، بين 4 مرشحين، لكن مراقبين يرون أن المرشحين الثلاثة الآخرين كانوا من أجل إعطاء شرعية للانتخابات وليس أكثر.

وتأتي الانتخابات في ظل زيادة الضغوط الاقتصادية على مصر مع ارتفاع التضخم وصعوبة توفير الدولار ونقص سيولة العملة الأجنبية ما فاقم من الفجوة بين السعر الرسمي وسعر الدولار في السوق السوداء، إضافة لتوترات سياسية وتداعيات اقتصادية نتيجة الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان يوم الجمعة، إنها لم تتلق أية طعون من المرشحين أو وكلائهم، وقرر مجلس إدارة الهيئة "عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الاثنين .. للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية".

ووفقا للدستور المصري، المعدل في 2019، يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات "ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين،" على أن يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

يحكم السيسي مصر منذ عام 2014 بعدما فاز في انتخابات أجريت بعد إطاحة الجيش الذي كان يقوده السيسي وقتها بالإخوان المسلمين من الحكم بعد أن وصلت له الجماعة لأول مرة في تاريخها الذي يمتد لـ 95 عام من خلال انتخابات شعبية. وجاءت الإطاحة في أعقاب مظاهرات ضد الإخوان.

ثم فاز في انتخابات 2018 وكانت مدة الحكم 4 سنوات، وبموجب تعديل الدستور في 2019، تم مد فترة الحكم سنتين إضافيتين لتصبح 6 سنوات – وفي حال سريان نفس الدستور – فلا يحق للسيسي الترشح مرة أخرى بعد 2030 والتي يكمل حينها 16 عام في الحكم.

أرقام

يتوقع أن يفوز السيسي في الانتخابات بنسبة تفوق الـ 90%، بحسب ما قاله مصدر في الهيئة الوطنية للانتخابات وآخر عضو في حملة السيسي، لزاوية عربي سابقا.

وقد نجح السيسي بنسبة 97% في انتخابات 2018 وبنفس النسبة تقريبا في 2014.

أما عن نسب المشاركة، فيعتقد أن تكون مرتفعة هذه المرة، حيث يتوقع أن تتجاوز نسبة المشاركة 60%.

فيما كانت نسبة المشاركة في انتخابات 2014 نحو 47%، وبلغت نسبة المشاركة في 2018 أقل من ذلك عند 41%.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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