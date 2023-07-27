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قالت وزارة الخارجية المصرية إنها ستسمح للمصريين بالخارج – ممن سافروا بدون أداء الخدمة العسكرية الإلزامية – بتسوية أوضاعهم التجنيدية بشكل نهائي مقابل مبلغ يتم دفعه بالدولار أو اليورو، ما يجعلهم غير مهددين بملاحقة قانونية أو غرامة مالية.

ويسافر العديد من المصريين بدون أداء الخدمة العسكرية، فيما لا يتمكن هؤلاء المسافرين من العودة للبلاد خوفا من الملاحقة القانونية، فيما يعد أداء الخدمة العسكرية إلزاميا في مصر، وقد تصل مدد السفر إلى عشرات السنوات، هذا بالإضافة لمن يبلغون سن الخدمة العسكرية وهم خارج البلاد.

وتأتي مبادرة الخارجية بإمكانية تسوية أوضاع المسافرين هؤلاء مقابل مبلغ يدفع بالعملة الأجنبية، في وقت يمر الاقتصاد المصري بأزمة سيولة مع صعوبة توفير الدولار خاصة مع تأخر وصول الشريحة الثانية من قرض بقيمة 3 مليار دولار مقدم من صندوق النقد والتي قد تتأخر أكثر بعد تلميح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في يونيو بعدم نية البلاد تعويم العملة مجددا قريبا.

وقالت الخارجية المصرية في بيانها أنها تلقت طلبات عديدة من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية، فقد تقرر فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية لاحقا.

وسيلزم ذلك سداد مبلغ "5000 دولار / يورو، ويسدد على حساب بنك مصر فرع أبوظبي،" بحسب البيان الذي أضاف أنه لن يُسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين بالخارج إلا بعد تسوية مواقفهم من التجنيد.

وبحسب البيان، سيتم "استقبال كافة الطلبات على الموقع للمقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارا من سن 19 عام وحتى سن 30 عام وكذا ممن تجاوزوا سن 30 عام لتسوية موقفهم التجنيدي طبقا للموقف".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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