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اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، على استئناف مفاوضات عاجلة للانتهاء من اتفاق - يشمل السودان أيضا - بشأن قواعد ملء سد النهضة وتشغيله خلال أربعة أشهر، بحسب بيان مشترك نشره المتحدث باسم الرئاسة المصرية الخميس.

ويثير سد النهضة بإثيوبيا والمقام على نهر النيل جدل. فإثيوبيا التي تعد من دول منبع نهر النيل، تقول أنها تحتاج السد لتوليد الكهرباء بينما تتخوف دول المصب - مصر والسودان - من تأثيرات السد على حصصهما في مياه النيل.

وأحمد في القاهرة حاليا لحضور قمة دول جوار السودان التي استضافتها مصر الخميس لمناقشة الأزمة السودانية.

وأضاف البيان إن إثيوبيا أوضحت التزامها أثناء ملء السد في الفترة الحالية "بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين".

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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