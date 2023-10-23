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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، في بيان يوم الاثنين، أسماء المرشحين الذين تم قبول طلبات ترشحهم للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في ديسمبر المقبل.

وقالت الهيئة إن مجلس إدارتها وافق في جلسة يوم الأحد على قبول طلبات ترشح عبد الفتاح السيسي -الرئيس الحالي للبلاد- ومحمد فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وأخيرا حازم محمد سليمان رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وأضافت أن المرشحين الذين تم قبول أوراق ترشحهم استوفوا الشروط والإجراءات والقواعد اللازمة في ما يتعلق بالمستندات ونماذج تأييد المواطنين وتزكية أعضاء مجلس النواب.

وكان باب الترشح مفتوح حتى يوم 14 أكتوبر الجاري.

ويرى مراقبون أن الغرض من ترشح رؤساء تلك الأحزاب هو وجود منافسين أمام السيسي لإعطاء شرعية للانتخابات وليس أكثر.

وسبق وأعلن كل من جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور المعارض وأحمد الطنطاوي وهو سياسي مصري معارض التراجع عن الترشح للانتخابات الرئاسية.

وستنطلق الانتخابات في الخارج في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر، وفي الداخل في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر على أن تعلن نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات في 18 ديسمبر.

وتجرى الانتخابات بينما يعاني الاقتصاد المصري من تضخم مرتفع منذ الحرب الروسية- الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع الأسعار وهروب الأموال الساخنة التي تعتمد عليها مصر لاستيراد معظم احتياجاتها من الغذاء والطاقة بالإضافة لمدخلات الإنتاج لعدد كبير من الصناعات.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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