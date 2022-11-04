أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، وهي جماعة سياسية - محظورة في مصر وتمكنت من الوصول للحكم في مصر وتونس - وفاة إبراهيم منير، نائب المرشد العام والقائم بالأعمال، عن عمر 85 عام، الجمعة.

وقالت الجماعة عبر موقعها الرسمي :"جماعة الإخوان المسلمين تنعي نائب المرشد العام والقائم بالأعمال الأستاذ إبراهيم منير".

وإبراهيم منير أحمد مصطفى، من مواليد يونيو 1937 بمدينة المنصورة، وتخرج من كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1952وعمل فترة في المؤسسة الزراعية قبل أن يعتقل عام 1965.

ووفقا للموقع الرسمي للتنظيم، انضم منير، إلى الجماعة في شبابه، ثم اعتقل في تنظيم 1965، وبعدما خرج قرر السفر إلى الكويت وبعد 5 سنوات حصل على اللجوء إلى بريطانيا حيث أسس عدد من المراكز الإسلامية.

انتخب عضوا بمكتب الإرشاد عن الخارج في 1995، وتم اختياره أمينا للتنظيم الدولي للإخوان ومتحدث باسم الإخوان المسلمين بأوروبا، قبل أن يتم اختياره قائما بأعمال المرشد العام بعد اعتقال محمود عزت في أغسطس 2020، وفقا للموقع الرسمي.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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