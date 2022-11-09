نظم عدد قليل من الشباب على هامش مؤتمر قمة المناخ COP27 الذي تستضيفه مصر في شرم الشيخ وقفة احتجاجية ضد مطالبة بعض الدول والمنظمات الحكومية بالإفراج عن الناشط المصري المسجون علاء عبد الفتاح.

ورفع المتظاهرون - الذين لم يتعد عددهم 15 - صور لعلاء وعليها علامة (×)، كما رفعوا صور لواقعة طرد نائب بالبرلمان المصري من مؤتمر نظمته سناء، شقيقة علاء، الثلاثاء.

وكان النائب في البرلمان المصري عمرو درويش اعترض على كلام سناء خلال مؤتمر نظمته لحشد الدعم لأخيها تحت إشراف الأمم المتحدة في COP27 الثلاثاء واتهمها - بصوت عال - بتحريض الدول الأجنبية لزيادة الضغط على مصر في قضية علاء - الذي وصفه بـ السجين الجنائي قبل أن يقوم أمن الأمم المتحدة بالتدخل ومصاحبته خارج القاعة.

وتتواصل الدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للإفراج عن علاء، الذي كان أحد رموز ثورة يناير 2011، لكنه يقضي عقوبة بالسجن المشدد 5 سنوات بعد إدانته العام الماضي بنشر أخبار كاذبة من خلال تعليق نشره على مواقع التواصل الاجتماعي. وهو مواطن بريطاني منذ ديسمبر 2021 و أب لطفل.

وتطالب أسرة علاء المجتمع الدولي وبريطانيا تحديدا بالتدخل لمساعدته واعطائهم دليل أنه على قيد الحياة. وبدأ علاء - 40 عام - إضراب تام عن المياه يوم الأحد بعد أن تناول 100 سعرة حرارية من الطعام لأكثر من 200 يوم.

وقالت إحدى الفتيات المشاركات في المظاهرة لزاوية عربي" انا ضد إللي حصل للنائب عماد (عمرو) درويش، فى المؤتمر امبارح. وكمان ضد خروج إللى اسمه علاء عبد الفتاح ده ،لأنه متهم وارتكب جرائم ضد الضباط والجيش ".

وطالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، يوم الثلاثاء، السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن علاء.

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وردت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان وقالت "إن إصدار المفوض السامي لحقوق الإنسان هذا البيان ينتهك مبادئ الحياد والموضوعية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة.. ويعالج قضية فردية على أساس انتقائي، مما يزيد من الشك في موضوعيته.. وعلاوة على ذلك، يبدو أن المفوض السامى اعتمد على معلومات لا أساس لها مستمدة من مصادر تروج لمزاعم كاذبة".

وأضاف البيان: "حقيقة أن المفوض السامي يصدر بيانات نهائية مصورة على أنها حقائق دون أي دليل يقوض مصداقيته ومصداقية المؤسسة التي يمثلها نيابة عن المجتمع الدولي".

وهناك دعوات للتظاهر في مصر يوم 11 نوفمبر على خلفية الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أدت لارتفاع في الأسعار بعد زيادة سعر الدولار أمام الجنيه من نحو 15.7 جنيه للدولار في مارس لأكثر من 24 جنيه للدولار هذا الشهر.

ومن المتوقع أن يحضر الرئيس الأمريكي جو بايدن لقمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ في 11 نوفمبر.

وبحسب منظمة العفو الدولية هناك نحو 60 ألف سجين سياسي في مصر بينما تنفي السلطات المصرية وجود معتقلين سياسيين في مصر.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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