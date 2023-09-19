تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، يوم الأربعاء، مؤتمر صحفي للإعلان عن استعدادات إجراء الانتخابات الرئاسية، حسبما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

تترقب مصر انتخابات رئاسية يُتوقع أن تتم بين الربع الأخير من العام الجاري ومطلع العام المقبل.

ومن غير المعروف إذا كانت الهيئة ستعلن في مؤتمر الأربعاء عن الجدول الزمني للانتخابات أو موعد فتح باب الترشح.

وقالت الهيئة - حسبما نقلت الوكالة الرسمية - إن المؤتمر "لاطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة".

وتأتي الانتخابات في وقت تمر فيه البلاد بأزمة سيولة مع صعوبة توفير تدفقات دولارية، وتأخر مراجعتين لبرنامج قرض بـ 3 مليار دولار وقعته مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر، وحصلت منه على شريحة واحدة حتى الآن.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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