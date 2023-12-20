* تم إضافة تفاصيل

أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية فشل آخر جولة من المفاوضات الخاصة بسد النهضة بإثيوبيا، بحسب بيان من الوزارة مساء الثلاثاء.

ويثير سد النهضة والمقام على نهر النيل جدل. فإثيوبيا التي تعد من دول منبع نهر النيل، تقول أنها تحتاج السد لتوليد الكهرباء، بينما تتخوف دول المصب - مصر والسودان - من تأثيرات السد على حصصهما في مياه النيل.

وقالت الوزارة أنها ستراقب عملية ملء وتشغيل السد عن كثب.

وأضاف البيان أن مصر تحتفظ "بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر".

ومفاوضات السد - الذي تبلغ تكلفته 4 مليار دولار- مستمرة منذ سنوات وكانت تهدف للتوصل إلى اتفاق ملزم بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء خزان السد والتشغيل.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا