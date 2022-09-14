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قال مصدران أمنيان في مصر أن ‏النيابة العامة في مصر أصدرت قرار الأربعاء بإخلاء سبيل صحفي قناة الجزيرة القطرية أحمد النجدي أبو العلا إبراهيم، وهو مصري الجنسية ومحبوس احتياطيًا على ذمة التحقيقات منذ أغسطس 2020 بسبب اتهامات تتضمن مخالفة القانون ونشر أخبار كاذبة.

وأذاعت قناة الجزيرة الخبر أيضا وقالت إن السلطات المصرية قررت إخلاء سبيل أحمد النجدي، الصحفي بقناة الجزيرة مباشر، التابعة لقناة الجزيرة.

وكان قد تم تجديد حبس النجدي منذ 3 أسابيع لمدة 45 يوم على ذمة التحقيقات قبل أن يصدر قرار إخلاء سبيله الأربعاء.

وأكد المصدران أن القرار جاء على خلفية توجه الدولة بالإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا فى قضايا النشر.

وبدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زيارة للدوحة الثلاثاء، تعد الأولى بعد اتفاق المصالحة الذي عقدته مصر وعدة دول خليجية مع قطر العام الماضي والذي أنهى مقاطعة بين مصر والإمارات والسعودية والبحرين من جهة وقطر من جهة دام نحو 4 سنوات.

وكانت قناة الجزيرة قد طالبت الشهر الماضي السلطات المصرية بإخلاء سبيل النجدي بسبب تدهور حالته الصحية.

وبحسب بيانات سابقة للجزيرة فإنه لا يزال هناك 3 صحفيين بالقناة محبوسين في مصر غير النجدي.

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(إعداد: أحمد حسن، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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