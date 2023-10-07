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أعلنت الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية المصرية، عبد الفتاح السيسي، تقديم ملف ترشيحه للهيئة الوطنية للانتخابات بعد استكمال الإجراءات، حسبما قال محمود فوزي رئيس الحملة في أول مؤتمر صحفي لتدشين الحملة رسميا يوم السبت.

وكان السيسي - الرئيس الحالي والذي يحكم منذ 2014 - أعلن بشكل رسمي في مؤتمر جماهيري يوم 2 أكتوبر نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر، لمدة جديدة وأخيرة تنتهي في 2030. وتشير التوقعات إلى فوز السيسي في الانتخابات، ولكنه قد يواجه تحدي في حشد عدد كبير من الأصوات أو أن يحصل على نسبة مشاركة عالية.

وقال فوزي، إن السيسي حصل على تزكية من 424 نائب من نواب مجلس الشعب، وقدم أيضا عدد لا يقل 1.130 مليون تأييد من المواطنين.

ويتطلب الترشح للانتخابات الرئاسية، توقيع 20 نائب من مجلس النواب، أو الحصول على توكيلات انتخابية بالترشح من 25 ألف مواطن، موزعين على 15 محافظة على الأقل بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة، حسبما أعلنت الوطنية للانتخابات.

وسيتم تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية حتى يوم 14 أكتوبر الجاري، وفقا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وبينما تخطى السيسي الرقم المطلوب من التوكيلات الشعبية اللازمة للترشح، اشتكى مرشحون محتملون آخرون من مصاعب خلال تحرير التوكيلات لصالحهم، وأبرز المشتكين هما جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور المصري المعارض، وأحمد الطنطاوي وهو سياسي معارض وبرلماني سابق الذي تحدثت وسائل إعلام دولية عن مضايقات تعرض لها أهل وأصدقاء الطنطاوي بعد إعلان عزمه الترشح.



وقد أعلن كذلك فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مؤخرا نيته الترشح، وكذلك عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الذي تحدث قبل أشهر عن عزمه الترشح للانتخابات. ولا يحسب هذان الحزبان على المعارضة ولم يخوضا أي معارك ضد النظام الحالي من قبل. ويرى مراقبون أن الغرض من ترشحهما وجود منافسين أمام السيسي لإعطاء شرعية للانتخابات وليس أكثر.

وستنطلق الانتخابات في الخارج في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر، وفي الداخل في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر على أن تعلن نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات في 18 ديسمبر.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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