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قال مصدران أمنيان مصريان، يوم الأحد، إن شرطي مصري أطلق النار على فوج سياحي إسرائيلي في محافظة الإسكندرية في شمال مصر، مما أسفر عن مقتل سائحين إسرائيليين وشخص مصري.

ومثل هذا الحادث غير معتاد في مصر، ويأتي إبان هجوم شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل السبت أوقع مئات القتلى، وردت إسرائيل بعملية تسببت في سقوط مئات القتلى من الفلسطينيين. فيما قصفت جماعة حزب الله اللبنانية -المدعومة من إيران- صباح الأحد مواقع إسرائيلية تأييدا للتحرك الفلسطيني.

وفي يونيو الماضي، قُتل 3 جنود إسرائيليين وفرد أمن مصري في إطلاق نار على الحدود بين البلدين، في حادث قالت إسرائيل آنذاك إن منفذه شرطي مصري، في حين قال الجيش المصري إن فرد الأمن المصري أطلق النار أثناء مطاردة مع عناصر تهريب مخدرات على الحدود.

وأضاف المصدران، في تصريحات لزاوية عربي، أن الشرطي مطلق النار سلم نفسه للأمن في مكان الحادث.

ونقلت قناة الإخبارية المصرية الفضائية عن مصدر أمني قوله إن مطلق النار هو أحد أفراد الشرطة المعنيين بخدمة تأمين.

ويأتي الحادث فيما تقترب مصر من تنظيم انتخابات رئاسية في ديسمبر المقبل. وتشهد مصر أزمة اقتصادية حادة في ظل صعوبة في توفير السيولة الدولارية التي تحتاجها وتراجع قيمة العملة المحلية.

والسبت في أعقاب التطورات التطورات بين حركة حماس وإسرائيل، حذرت مصر -التي لطالما كانت وسيط للتهدئة بين الفلسطينيين وإسرائيل- من عواقب وخيمة لتصعيد التوتر.

(إعداد: أحمد حسن، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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