قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن اللقاء الذي جمع بين وزيري الخارجية الإيراني والمصري قد يمهد الطريق أمام إعادة العلاقات بين البلدين٬ بحسب ما أوردته وكالة رويترز يوم الخميس.

وصرح الرئيس الإيراني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا ترى عائق لإقامة العلاقات مع مصر لافتا إلى أنه إبلاغ الجانب المصري٬ بحسب ما نقلته رويترز عن موقع الرئاسة الإيرانية التي أوردت تصريحاته في مؤتمر صحفي بعد نهاية رحلته إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد قد نشر على حسابه على موقع إكس (تويتر سابقا) يوم الأربعاء صور وثقت لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة.

توافقت مصر وإيران على تشكيل لجنة مشتركة لتحسين العلاقات الثنائية، وفقا لما قاله مصدران مصريان لزاوية عربي أحدهما دبلوماسي والآخر أمني في يوليو من هذا العام.

وتوترت العلاقات بين مصر وإيران منذ اندلاع "الثورة الإسلامية" في إيران نهاية السبعينيات، ثم قطع العلاقات بعد توقيع مصر وإسرائيل اتفاقية سلام، لكن استمر في البلدين بعثة رعاية مصالح وقنوات اتصال.

لكن علاقات إيران مع الدول العربية والخليجية، دخلت منحى جديد مع توقيع اتفاق لإعادة العلاقات مع السعودية في مارس الماضي، ما قد يشير إلى تحولات منتظرة مع دول أخرى.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا