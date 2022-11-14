تسلمت والدة الناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح رسالة منه يوم الاثنين، أكد فيها أنه تحت الاشراف الطبي وبدأ بشرب المياه، لينهي بذلك إضرابه الكامل الذي بدأ منذ 6 نوفمبر، بحسب تصريحات أدلى بها محاميه خالد علي.

وكتب خالد علي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "الحمد لله.. طلعوا جواب من علاء وسلموه للدكتورة ليلى سويف (والدته)، والجواب مؤرخ بـ 12 نوفمبر 2022 وهو كاتب إنه كويس وتحت الإشراف الطبي وإنه بدأ اليوم يشرب مياه، يعنى من يوم السبت، ومازلنا في انتظار تنفيذ تصريح النيابة لي بزيارة علاء من عدمه".

وتم إلقاء القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 بتهمة نشر أخبار كاذبة وقضت محكمة الجنايات في ديسمبر 2021 بحبسه لمدة 5 سنوات.

وأعلن علاء عبر أسرته عن إضرابه عن الطعام بشكل جزئي منذ أكثر من 220 يوم ليتم الإعلان عن إضراب شمل أيضا شرب المياه من 6 نوفمبر، تزامنا مع انعقاد قمة المناخ العالمية COP 27 في شرم الشيخ.

وقال خالد علي في تصريحات خاصة لزاوية عربي " أهم شيء اننا اطمنا عليه، لا أعرف سبب عدوله عن إضرابه الكلي، لم نلتق به حتى الآن". ورفض علي التعليق على سؤال حول ما اذا كان السبب وراء تعليق الاضراب تلقي علاء وعد بالعفو عنه في القريب العاجل.

وقالت ليلى سويف والدة علاء لزاوية عربي "لست مطمئنة بشكل كامل اريد رؤيته ليطمئن قلبي."

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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