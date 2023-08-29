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يزور رئيس مجلس السيادة الانتقالي والحاكم الفعلي في السودان عبد الفتاح البرهان مصر، الثلاثاء، على أن يجري مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان عبر فيسبوك صباح الثلاثاء، إن البرهان توجه لمصر، "وسيجري خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتناول تطورات الأوضاع فى السودان والعلاقات الثنائية".

وحسب رويترز، تعد هذه أول مرة يغادر فيها البرهان السودان منذ بدء الصراع مع قوات الدعم السريع منتصف أبريل الماضي. ولم تُعلن مدة الزيارة.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية، عبر صفحتها على فيسبوك، أن البرهان سيجري خلال زيارته لمصر مباحثات مع الرئيس السيسي.

ويدور صراع في السودان منذ منتصف أبريل الماضي تخللته هدنات متقطعة بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد دقلو المعروف بحميدتي.

ووفقا لبيان القوات المسلحة السودانية، يضم وفد البرهان، وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، والفريق أول ميرغني إدريس سليمان، مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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