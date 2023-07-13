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بدأت من القاهرة الخميس قمة جديدة دعت إليها مصر وبحضور عدة دول إفريقية مجاورة للسودان، لإنهاء الصراع الدائر في البلاد ببيان للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مشددا فيه على أهمية انهاء الصراع من خلال الحوار والحفاظ على مؤسسات الدولة.

ويدور صراع في السودان منذ منتصف أبريل الماضي تخللته هدنات متقطعة بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي والحاكم الفعلي للبلاد عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد دقلو المعروف بحميدتي.

وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية قال في بيان الأحد، إن مصر ستستضيف في 13 يوليو الجاري قمة لدول جوار السودان لبحث سبل تسوية الأزمة القائمة في البلد.

واتفق الطرفان المتنازعان في السودان مرارا على وقف مؤقت لإطلاق النار بوساطة سعودية أمريكية، لكن تلك الهدنات غالبا ما كانت تشهد خروقات، مما دفع واشنطن والرياض للإعلان في يونيو الماضي عن تعليق محادثات للسلام تستضيفها مدينة جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ما المتوقع من القمة؟

وتحدث مصدران أمنيان لزاوية عربي عن بعض تفاصيل القمة التي تهدف لإنهاء الصراع الدائر في السودان منذ نحو 3 أشهر.

بحسب المصدرين الأمنيين ستتطرق القمة إلى عدة موضوعات منها منع أى تدخل أجنبى فى السودان، والتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع.

وأضاف المصدران إن مصر ستقوم بعقد لقاءات مع كل قادة السودان وتحديدا العسكريين معا خلال الأسابيع القادمة من أجل إيجاد صيغة نهائية للاتفاق.

وستستغل القاهرة - بحسب المصادر - العلاقات الجيدة التي تربط بين جهاز المخابرات المصري وكبار قادة الجيش السوداني ورؤساء القبائل السودانية لإحداث تقدم.

وستسعى مصر بحسب المصادر لوقف فوري لإطلاق النار دون شروط ولمدة 3 أشهر على الأقل وفتح الطرق للمساعدات الإنسانية.

(إعداد: أحمد حسن، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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