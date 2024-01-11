وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع محتمل لهيكل مركبة خفيفة تستخدم لأغراض عسكرية ومعداتها ومعدات دورية بحرية عسكرية لمصر، وفق بيانين على موقع وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية يوم الأربعاء.

وبحسب البيانين، تبلغ تكلفة الهيكل ومعداته نحو 200 مليون دولار، أما جاءت تكلفة معدات الدوريات البحرية عند حوالي 129 مليون دولار.

تأتي تلك الصفقة المحتملة في وقت تعاني فيه منطقة الشرق الأوسط من توترات أمنية منذ بدء الحرب في قطاع غزة بين حماس والجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي، وقطاع غزة يحيطه البحر من الغرب ومصر من الجهة الجنوبية الغربية.

وحسب البيانين: "ستدعم هذه الصفقة المحتملة أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين الوضع الأمني لحليف رئيسي من خارج الناتو والذي ما يزال يمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط".

وسيكون المقاول الرئيسي للبيع المحتمل لمعدات الدوريات البحرية شركة Swiftships، وهي شركة أمريكية تعمل بتصنيع وصيانة السفن العسكرية والتجارية، بحسب موقع الشركة الرسمي. أما هيكل المركبة الخفيفة ومعداتها سيكون مقاولها الرئيسي شركة AM General الأمريكية والمتخصصة في صناعة المركبات، بحسب موقعها.

(إعداد: شيرين صلاح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا