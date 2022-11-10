

قالت عائلة الناشط والمدون علاء عبدالفتاح - المضرب عن المياه منذ الأحد الماضي - إن السلطات المصرية أبلغتهم بـ"تدخل طبي"، فيما قال محاميه إنه متوجه لزيارته.

وتتصاعد المطالبات خلال COP27 التي تستضيفها مصر وخارجها، بالإفراج عن المدون المصري الذي يحمل جنسية بريطانية منذ ديسمبر الماضي، بعدما امتنع تماما عن المياه، بعد 200 يوم من تناول 100 سعر حراري.

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وكتبت منى، شقيقة علاء عبر حسابها على فيسبوك الخميس: "قالوا لماما ممنوع الانتظار عند السجن، وأكدوا أن حصل تدخل طبي مع علاء بمعلومية جهات قانونية!".



لكنها أضافت أن ذلك حدث دون علم محاميهم أو العائلة :"انا مش فاهمة ازاي مابيخطروش المحامين والعائلة بحاجة زي دي وازاي مش بيدخلوا ماما تشوفه وتطمن عليه!!".



وكتب محامي علاء والناشط المصري خالد علي، عبر حسابه على فيسبوك، إنه متوجه لزيارة علاء عبدالفتاح، اليوم، بعدما تلقى تصريح بالزيارة من النائب العام.



وتتواصل الدعوات من المجتمع الدولي وعبر وسائل التواصل الاجتماعي للإفراج عن علاء، 40 عام، الذي كان أحد رموز ثورة يناير 2011، لكنه يقضي عقوبة بالسجن المشدد 5 سنوات بعد إدانته العام الماضي بنشر أخبار كاذبة من خلال تعليق نشره على مواقع التواصل الاجتماعي. وهو أب لطفل.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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