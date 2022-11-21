قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن لقاءه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش افتتاح كأس العالم بقطر هي "بمثابة خطوة" نحو عودة العلاقات الثنائية إلى طبيعتها بين البلدين.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، عبر تويتر، الاثنين، تصريحات إردوغان تعليقا على لقائه السيسي، قال فيها :"قلنا سابقا يمكن البدء بمسار، وهذه كانت بمثابة خطوة تم اتخاذها من أجل بدء هذا المسار".

وتوترت العلاقات المصرية التركية، منذ عام 2013، عندما أطاح الجيش المصري بحكم جماعة الإخوان - المدعومة من تركيا - بعد مظاهرات شعبية، وهو ما هاجمته أنقرة.

وخلال افتتاح كأس العالم لكرة القدم بقطر، يوم الأحد، تصافح الرئيسان السيسي وإردوغان، ونقلت وسائل إعلام من الجانبين أن قمة ثلاثية بحضور أمير قطر جرت على هامش الافتتاح.

وأضاف إردوغان بحسب تغريدات لوكالة الأناضول أنه يأمل الانتقال إلى محادثات رفيعة المستوى مع مصر من دون أن يحدد إطار زمني.

ووصف الرئيس التركي، الروابط القائمة في الماضي بين الشعبين التركي والمصري بأنها "هامة جداً بالنسبة لنا" وتساءل "ما الذي يمنع من أن تكون كذلك مجددا وختم قائلا "قدمنا مؤشرات في هذا الخصوص" من دون أن يفصح عن تفاصيل.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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