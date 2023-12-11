يتوجه المصريون لليوم الثاني على التوالي إلى أقلام الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية والتي تستمر حتى 12 ديسمبر.

وسيختار الناخبون، بين 4 مرشحين من بينهم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، الذي يتوقع أن يفوز بالانتخابات لدورة جديدة تمد حكمه لـ 16 عام حتى 2030.

وتأتي الانتخابات في ظل زيادة الضغوط الاقتصادية على مصر مع ارتفاع التضخم وصعوبة توفير الدولار ونقص سيولة العملة الأجنبية ما فاقم من الفجوة بين السعر الرسمي وسعر الدولار في السوق السوداء، إضافة لتوترات سياسية نتيجة الحرب بين إسرائيل وحماس.

ويُترقب أن تستأنف مصر بعد الانتخابات -التي ستعلن نتائجها يوم 18 ديسمبر- محادثاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامجها الاقتصادي الذي وقعته قبل نحو عام لقرض بـ 3 مليار دولار، لكنها حصلت على شريحة واحدة فقط.

ومن المتوقع إجراء مراجعتين مؤجلتين للبرنامج، إضافة لمحادثات تمويل إضافي بسبب تداعيات الحرب في غزة.

والمرشحون إلى جانب السيسي، هم: محمد فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم محمد سليمان رئيس حزب الشعب الجمهوري. ويرى مراقبون أن الغرض من ترشح رؤساء تلك الأحزاب هو وجود منافسين أمام السيسي لإعطاء شرعية للانتخابات وليس أكثر.

وفي اليوم الأول، قال أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، إن الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية أظهر كثافات للناخبين في لجان الوافدين- وهي لجان مخصصة للناخبين الذين يعيشون في محافظات أخرى غير أماكن مولدهم - وكذلك اللجان العمالية مع وجود ملحوظ للسيدات.

وأبواب الاقتراع مفتوحة من التاسعة صباحا (بالتوقيت المحلي) حتى التاسعة مساء على مدى ثلاثة أيام.

للمزيد: مُحدث- مصر: انتهاء اليوم الأول للتصويت في الانتخابات الرئاسية

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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