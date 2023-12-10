يبدأ المصريون في التاسعة صباح الأحد، ولمدة 3 أيام الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، للاختيار بين 4 مرشحين بينهم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.

تأتي الانتخابات في ظل زيادة الضغوط الاقتصادية على مصر مع ارتفاع التضخم وصعوبة توفير الدولار ونقص سيولة العملة الأجنبية ما فاقم من الفجوة بين السعر الرسمي وسعر الدولار في السوق السوداء، إضافة لتوترات سياسية نتيجة الحرب بين إسرائيل وحماس.

ويُترقب أن تستأنف مصر بعد الانتخابات، محادثاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامجها الاقتصادي الذي وقعته قبل نحو عام لقرض بـ 3 مليار دولار، لكنها حصلت على شريحة واحدة فقط. ويترقب إجراء مراجعتين مؤجلتين للبرنامج، إضافة لمحادثات تمويل إضافي بسبب تداعيات الحرب في غزة.

ومن المقرر أن ينتهي اقتراع المصريين في الداخل يوم 12 ديسمبر، وانتخب المصريون في الخارج في الفترة بين 1-3 ديسمبر.

المرشحون

والمرشحون إلى جانب السيسي، هم: محمد فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم محمد سليمان رئيس حزب الشعب الجمهوري. ويرى مراقبون أن الغرض من ترشح رؤساء تلك الأحزاب هو وجود منافسين أمام السيسي لإعطاء شرعية للانتخابات وليس أكثر.

ويتوقع بشكل كبير أن يفوز السيسي بهذه الانتخابات لدورة رئاسية جديدة وستكون أيضا الأخيرة إذا لم يتم تعديل الدستور كما حدث سابقا. ولكن قد يواجه السيسي تحدي في حشد عدد كبير من الأصوات أو أن يحصل على نسبة مشاركة عالية.

تفاصيل

ويحكم السيسي (69 عام) مصر منذ عام 2014 بعدما فاز في انتخابات مدتها 4 سنوات، أجريت بعد إطاحة الجيش الذي كان يقوده السيسي وقتها بالإخوان المسلمين من الحكم بعد أن وصلت له الجماعة لأول مرة في تاريخها الذي يمتد لـ 95 عام من خلال انتخابات شعبية. وجاءت الإطاحة في أعقاب مظاهرات ضد الإخوان.

ثم فاز السيسي بانتخابات تالية كرئيس لمدة 4 سنوات. لكن في 2019 أقر البرلمان المصري تعديلات دستورية أتاحت له مد فترة حكمه عامين إضافيين وسمحت له بالترشح لفترة جديدة مدتها 6 سنوات تنتهي في 2030.

وقد نجح السيسي بنسبة 97% في انتخابات 2018 وبنفس النسبة تقريبا في 2014. ولكن نسبة المشاركة في انتخابات 2018 كانت 41%، وهي أقل من نسبة المشاركة في انتخابات 2014 والتي بلغت 47%.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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