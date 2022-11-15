أوقف النشاط المصري الذي يمتلك جنسية بريطانية، علاء عبد الفتاح، إضرابه عن الطعام، بحسب رسالة كتبها لأسرته، ونشرتها شقيقته سناء على حسابها بموقع التواصل الإجتماعي تويتر الثلاثاء.

وكتب علاء في الخطاب الذي أرسله لأسرته بتاريخ الإثنين 4 عصرا مخاطبا فيه والدته: "أزيك يا ماما أنا كويس خالص وجوابك القصير وصل وأطمنت عليكي لأني كنت قلقان جدا".

وبحسب سناء تم تحديد موعد زيارة أسرته له الخميس، وقال علاء في خطابه:" هشوفك يوم الزيارة وأحكيلك على كل حاجة وقتها ونبقى نرجع الجوابات الطويلة بعد الزيارة".

وطلب علاء من والدته إحضار تورتة للاحتفال بعيد ميلاده، وقال: "أنا عايز احتفل بعيد ميلادي معاكم يوم الخميس، بقالي كتير محتفلتش، وعايز احتفل مع الزملاء فهاتي تورتة وزيارة كاملة أنا فكيت الإضراب".

اختتم علاء جوابه:"هشرحلك كل حاجة يوم الزيارة، حب كثير، أنتم وحشني جدا ومشتاقلكم".

وتم إلقاء القبض على علاء في سبتمبر 2019 بتهمة نشر أخبار كاذبة وقضت محكمة الجنايات في ديسمبر 2021 بحبسه لمدة 5 سنوات.

وأعلن علاء عبر أسرته عن إضرابه عن الطعام بشكل جزئي منذ أكثر من 220 يوم ليتم الإعلان عن إضراب شمل أيضا شرب المياه من 6 نوفمبر، تزامنا مع انعقاد قمة المناخ العالمية COP 27 في شرم الشيخ.

وقد جذبت قضية علاء اهتمام عدد من قادة العالم منهم الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وقالوا أنهم تحدثوا عنها خلال لقاءات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش مؤتمر المناخ الأسبوع الماضي.

وتلقت أسرته خطاب الإثنين قال فيه إنه تحت الإشراف الطبي وبدأ بشرب المياه، وكسر إضرابه الكامل.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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