يصوت المصريون في الخارج، في الانتخابات الرئاسية، التي ترشح لها 4 مرشحين بينهم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي الذي يتوقع أن يفوز بهذه الجولة ليمد حكمه لمدة 16 عام تنتهي في 2030.

يتم التصويت في الخارج خلال الفترة 1-3 ديسمبر الجاري، فيما تبدأ الانتخابات في الداخل يوم 10 ديسمبر وتستمر لمدة 3 أيام.

والمرشحون إضافة لـ السيسي، هم محمد فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم محمد سليمان رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ويرى مراقبون أن الغرض من ترشح رؤساء تلك الأحزاب هو وجود منافسين أمام السيسي لإعطاء شرعية للانتخابات وليس أكثر.

وتجرى الانتخابات بينما يعاني الاقتصاد المصري من تضخم مرتفع منذ الحرب الروسية- الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع الأسعار وهروب الأموال الساخنة التي تعتمد عليها مصر لاستيراد معظم احتياجاتها من الغذاء والطاقة بالإضافة لمدخلات الإنتاج لعدد كبير من الصناعات.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان صباح السبت، إن "العملية الانتخابية فى الخارج تسير بشكل سليم لليوم الثانى ولم تتلقى أية شكاوى تذكر".

وقال مصدر مطلع بالهيئة، لزاوية عربي، إن بعض اللجان في الدول العربية شهدت إقبال كبير، وبعضها الآخر كان الإقبال مقبول.

ومن المقرر إعلان نتيجة الانتخابات في 18 ديسمبر الجاري في حال حُسم السباق من الجولة الأولى، على أن تجرى جولة إعادة في يناير المقبل إذا لم تحسم النتيجة مباشرة.

(إعداد: أحمد حسن، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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