أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرار، يوم الاثنين، بالعفو عن المعارض زياد العليمي، بحسب تصريحات لموقع زاوية عربي أدلى بها طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي.

وقال الخولي " القرار جاء استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولجنة العفو الرئاسي".

ويعد زياد العليمي معارض بارز في مصر وهو نائب سابق بمجلس الشعب (البرلمان) المصري وأحد مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو ناشط في ائتلاف شباب الثورة الذى تأسس كحزب سياسي عقب ثورة يناير 2011. وألقي القبض عليه في 2019.

وفي نوفمبر 2021، أصدرت محكمة جنح أمن الدولة حكم بحبس العليمي 5 سنوات وحبس 5 صحفيين آخرين بتهمة نشر شائعات وبيانات وأخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية في البلاد، حسبما جاء في أمر الإحالة.

وذكر أمر الإحالة أن ما نشره المتهمون هو كذب -حسب التحقيقات- ومن شأنه إضعاف الدولة، وإلحاق الضرر بالمصالح القومية للبلاد والتأثير على مركزها الاقتصادي.

وتضمنت الموضوعات التي نشرها المتهمون الحديث عن: فشل مشروع ما عُرف بـ قناة السويس الجديدة.

وكان السيسي قد افتتح في 2015 المشروع وهو عبارة عن قناة موازية لقناة السويس الرئيسية بطول 35 كيلومتر لتمكين السفن من المرور في الاتجاهين من دون توقف في مناطق انتظار داخل القناة، والهدف منها تحسين كفاءة القناة التي يبلغ طولها 190 كيلومتر.

أما الموضوعات الأخرى التي نُسبت للمتهمين فشملت الحديث عن هدر الدولة لأموال المصريين، واضطهاد مؤسسات الدولة لأهل النوبة وتهجيرهم قسريا ونزعهم ملكية أراضيهم، ووجود معتقلين في السجون.

(إعداد: أحمد حسن، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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