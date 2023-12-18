قال الرئيس المصري المنتخب لفترة رئاسية جديدة عبدالفتاح السيسي، الاثنين، إن اصطفاف المصريين في الانتخابات الرئاسية يعد رسالة للعالم برفضهم للحرب "غير الإنسانية" في غزة، فيما يتواصل القصف الإسرائيلي لليوم 73.

وتحدث السيسي في كلمة، بعد إعلان فوزه بدورة رئاسية جديدة لمدة 6 سنوات، بنسبة 89.6% من إجمالي أصوات الناخبين في مصر في انتخابات شهدت نسبة مشاركة قياسية بلغت 66.8%.

وتمارس مصر وساطة بين طرفي الحرب للوصول لهدنة وتمرير المساعدات لقطاع غزة، مؤكدة أكثر من مرة رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو محاولة تصفية القضية الفلسطينية، لكنها أيضا تتحسس أضرار اقتصادية ناتجة عن هذه الحرب خاصة مع زيادة التوترات في البحر الأحمر وأثرها على قناة السويس، في ظل أزمة اقتصادية ممتدة منذ الحرب الروسية الأوكرانية دفعت الجنيه للانخفاض والتضخم للارتفاع.

وقال السيسي - وهو من خلفية عسكرية - إن الحرب الدائرة على الحدود الشرقية "تستدعي استنفار كل جهودنا للحيلولة دون استمرارها، بكل ما تمثله من تهديد للأمن القومي المصري بشكل خاص وللقضية الفلسطينية بشكل عام، وكأن اصطفاف المصريين كان تصويتا للعالم كله من أجل التعبير عن رفضهم لهذه الحرب غير الإنسانية وليس لمجرد اختيار رئيسهم لفترة رئاسية".

وسيواجه السيسي – الذي يحكم منذ 2014 – في فترته الجديدة والمقررة أن تكون الأخيرة، تداعيات الحرب، إضافة للضغوط التي نتجت عن حرب روسيا وأوكرانيا، حيث يضع صندوق النقد مرونة سعر الصرف وخفض الجنيه، كمطلب رئيسي لإجراء مراجعتين مؤجلتين لبرنامج تمويل تم التوصل له لاقتراض 3 مليار دولار قبل نحو عام، وحصلت منه مصر على شريحة واحدة، فيما يحين موعد المراجعة الثالثة في مارس المقبل. وهو ما يجعل خفض جديد للجنيه قيد الترقب.

وقال السيسي :"أدرك يقينا حجم التحديات التي مررنا بها وما زلنا نواجهها".

وفاز السيسي أول مرة في عام 2014 بانتخابات أُجريت بعد إطاحة الجيش الذي كان يقوده السيسي وقتها بالإخوان المسلمين من الحكم بعد أن وصلت له الجماعة لأول مرة في تاريخها الذي يمتد لـ 95 عام من خلال انتخابات شعبية. وجاءت الإطاحة في أعقاب مظاهرات ضد الإخوان.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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