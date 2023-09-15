أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان عن تمديد فترة تسجيل المصريين المقيمين في الخارج الراغبين في تسوية أوضاعهم التجنيدية لشهر آخر.

وكانت وزارة الخارجية أعلنت في يوليو الماضي أنها ستسمح للمصريين المقيمين في الخارج – ممن سافروا بدون أداء الخدمة العسكرية الإلزامية – بتسوية أوضاعهم التجنيدية مقابل مبلغ 5000 دولار أو يورو.

وفي أغسطس أعلنت عن تدشين موقع إلكتروني لتلقي الطلبات "https://www.tagneedinit.gov.eg"، لمدة شهر حتى 13 سبتمبر 2023 وهو ما سيتم مده لشهر إضافي، بحسب البيان الجديد.

وتأتي مبادرة تسوية وضع التجنيد للمصريين بالخارج مقابل مبلغ بالعملة الأجنبية، في وقت يمر فيه الاقتصاد المصري بأزمة سيولة مع صعوبة توفير الدولار خاصة مع تأخر وصول الشريحة الثانية من قرض بقيمة 3 مليار دولار مقدم من صندوق النقد الدولي.

ويسافر العديد من المصريين إلى الخارج بدون أداء الخدمة العسكرية، فيما لا يتمكن هؤلاء المسافرين من العودة للبلاد خوفا من الملاحقة القانونية، فيما يعد أداء الخدمة العسكرية إلزاميا في مصر.

(إعداد: أحمد حسن، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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