تقفل مساء اليوم الثلاثاء أبواب التصويت في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية المصرية التي من المتوقع أن يفوز بها الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي لدورة جديدة تمد حكمه لـ 16 عام حتى 2030.

وكان الإقبال يوم الاثنين في اليوم الثاني للاقتراع كثيف. وقال أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، يوم الاثنين، إن نسبة المشاركة في الانتخابات تخطت خلال اليوم الثاني للاقتراع 45% ممن يحق لهم التصويت متوقعا أن تزيد نسبة المشاركة في الانتخابات عن أي استحقاق انتخابي آخر.

وكانت نسبة المشاركة في انتخابات 2014 - أول انتخابات فاز فيها السيسي - نحو 47%، فيما بلغت نسبة المشاركة في 2018 أقل من ذلك عند 41%.

ويختار الناخبون، بين السيسي و3 مرشحين آخرين، هم: محمد فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم محمد سليمان رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ويرى مراقبون أن الغرض من ترشح رؤساء تلك الأحزاب هو وجود منافسين أمام السيسي لإعطاء شرعية للانتخابات وليس أكثر.

وتأتي الانتخابات في ظل زيادة الضغوط الاقتصادية على مصر مع ارتفاع التضخم وصعوبة توفير الدولار ونقص سيولة العملة الأجنبية ما فاقم من الفجوة بين السعر الرسمي وسعر الدولار في السوق السوداء، إضافة لتوترات سياسية نتيجة الحرب بين إسرائيل وحماس.

ويُترقب أن تستأنف مصر بعد الانتخابات -التي ستعلن نتائجها يوم 18 ديسمبر- محادثاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامجها الاقتصادي الذي وقعته قبل نحو عام لقرض بـ 3 مليار دولار، لكنها حصلت على شريحة واحدة فقط.

ومن المتوقع إجراء مراجعتين مؤجلتين للبرنامج، إضافة لمحادثات تمويل إضافي بسبب تداعيات الحرب في غزة.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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