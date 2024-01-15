أفادت قناة القاهرة الإخبارية المصرية والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي بوقوع اشتباك على الحدود المصرية-الإسرائيلية في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين، لكن مع اختلاف في التفاصيل حوله.

فقد نقلت قناة القاهرة الإخبارية المقربة من السلطات المصرية في خبر عاجل عن مصدر أمني قوله إن القوات المصرية أحبطت محاولة تهريب مخدرات على الحدود المصرية-الإسرائيلية.

وأضاف المصدر الأمني أن اشتباكات وقعت أثناء إحباط محاولة التهريب بجنوب معبر العوجة الحدودي، وأنه تم القبض على 6 مهربين.

فيما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أدرعي، في تغريدة عبر منصة إكس (تويتر سابقا): "وصل…نحو عشرين مشتبه فيهم من بينهم عدد من المسلحين من داخل الأراضي المصرية نحو منطقة الحدود بالقرب من نيتسانا"، مضيفا: "قام الجنود العاملين في المنطقة بإطلاق النار نحو المسلحين ورصدوا عدة إصابات".

ولم يذكر المتحدث أن الواقعة تتعلق بتهريب المخدرات. ويُعرف معبر العوجة بين مصر وإسرائيل باسم معبر نيتسانا في إسرائيل، وهو مخصص لعبور البضائع.

ولم يصدر الجيش المصري أي بيان بشأن الأمر حتى وقت نشر هذا الخبر.

يأتي الحادث وسط توترات في المنطقة على خلفية الحرب القائمة في قطاع غزة منذ أكثر من 100 يوم بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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