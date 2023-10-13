لن يخوض السياسي المصري المعارض والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي، سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة لعدم قدرته على جمع التوكيلات اللازمة للترشح، وفق ما أكده محمد أبو ديار منسق الحملة الانتخابية لطنطاوي.

وجمع الطنطاوي 14 ألف توكيل شعبي من المواطنين، فيما يتطلب الترشح للانتخابات الرئاسية، الحصول على توكيلات انتخابية من 25 ألف مواطن، موزعين على 15 محافظة على الأقل بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة، أو توقيع 20 نائب من مجلس النواب.

وكان الرئيس المصري الحالي والمرشح الرئاسي للانتخابات عبدالفتاح السيسي، حصل على تزكية من 424 نائب من نواب البرلمان، وقدم أيضا عدد لا يقل 1.130 مليون تأييد من المواطنين.

وبذلك ينضم الطنطاوي، خارج السباق، لرئيسة حزب الدستور المصري المعارض جميلة إسماعيل التي أعلنت قبل أيام أنها لن تمضي قدما في الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية.

وتحدث الطنطاوي وإسماعيل في وقت سابق، عن مصاعب خلال تحرير التوكيلات لصالحهم، فيما تحدثت وسائل إعلام دولية عن مضايقات تعرض لها أهل الطنطاوي وأصدقائه بعد إعلان عزمه الترشح.

وقد ألقت السلطات المصرية القبض على عم وخال وعدد من أصدقاء الطنطاوي بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات بعد أيام من إعلان ترشحه، بحسب تقرير لـ "بي بي سي عربي" في مايو.

وسيتم تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية حتى يوم 14 أكتوبر الجاري، على أن تجري الانتخابات في ديسمبر وتعلن نتيجة الجولة الأولى يوم 18 ديسمبر، وفقا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتجرى الانتخابات بينما يعاني الاقتصاد المصري من تضخم مرتفع منذ الحرب الروسية- الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع الأسعار وهروب الأموال الساخنة التي تعتمد عليها مصر لاستيراد معظم احتياجاتها من الغذاء والطاقة بالإضافة لمدخلات الإنتاج لعدد كبير من الصناعات.

(إعداد: أحمد حسن، تحرير شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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