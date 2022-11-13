قال خالد علي محامي الناشط المصري المسجون المضرب عن الطعام والشراب علاء عبد الفتاح إنه حصل يوم الأحد على تصريح من مكتب النائب العام المصري لزيارة موكله، لكنه لم يتمكن من زيارته رغم وجوده أمام بوابة السجن الموجود به لأكثر من ساعة ونص.

وأضاف علي، في منشور على صفحته على فيسبوك يوم الأحد، أنه سيحاول غدا الاثنين زيارة علاء تنفيذا لتصريح النائب العام بالزيارة.

وعلاء موجود في سجن وادي النطرون، وقد أضرب عن الطعام بشكل جزئي لأكثر من 200 يوم، وتبعه بإضراب عن كل الطعام دون الشراب منذ 1 نوفمبر الجاري، ثم بدأ إضراب كلي على الطعام والشراب منذ 6 نوفمبر الجاري.

وجاء إضراب علاء، الذي يحمل الجنسية البريطانية منذ ديسمبر الماضي، عن الطعام والشراب كلياً بالتزامن مع انطلاق قمة المناخ التي تستضيفها مصر في شرم الشيخ، وحضرها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وأشار علي، في منشوره، إلى أن تصريح الزيارة الذي حصل عليه يوم الأحد هو ثاني تصريح من النيابة العامة، لكن لم يتم تمكينه في المرة الأولى من زيارة علاء.

وكانت عائلة علاء قالت يوم الخميس الماضي إن السلطات المصرية أبلغتهم بإجراء "تدخل طبي" معه، وقال محاميه إنه تم منعه من زيارته، لكن النيابة العامة المصرية قالت بعدها، في بيان، إن علاء خضع بموافقته لكشف طبي ولتوفير الرعاية المناسبة له بالمركز الطبي بالسجن، وإنه تبين من دفتر الزيارات انتظام زيارة ذويه له في زيارات عادية واستثنائية بصفة دورية.

وتتواصل الدعوات من المجتمع الدولي وعبر وسائل التواصل الاجتماعي للإفراج عن علاء (40 عام)، الذي كان أحد رموز ثورة يناير 2011، لكنه يقضي عقوبة بالسجن المشدد 5 سنوات بعد إدانته العام الماضي بنشر أخبار كاذبة من خلال تعليق نشره على مواقع التواصل الاجتماعي. وهو أب لطفل.



(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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