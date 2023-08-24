أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس، قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائب عام جديد للبلاد.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، فسيبدأ عياد شغل منصب النائب العام اعتبارا من يوم 19 سبتمبر 2023.

وسيكون عياد خلفا للنائب العام الحالي حمادة الصاوي، الذي تولى المنصب في سبتمبر 2019.

وتنص المادة "189" من دستور مصر على أن "يتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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