أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، تعيين رئيس جديد للهيئة، الأربعاء، قبل نحو شهرين من انتخابات رئاسية ستنطلق بداية ديسمبر المقبل.

وقالت الهيئة في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، إنه بعد أن صدر قرار رئيس الجمهورية، سيترأس مجلس إدارة الهيئة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، بدلا من المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الحالي والذي تنتهي مدته في الثامن من أكتوبر الجاري.

وأعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي - الذي يحكم منذ 2014 - بشكل رسمي في مؤتمر جماهيري يوم الاثنين نيته الترشح للانتخابات الرئاسية لمدة جديدة وأخيرة تنتهي في 2030. وتشير التوقعات إلى فوز السيسي في الانتخابات، ولكنه قد يواجه تحدي في حشد عدد كبير من الأصوات أو أن يحصل على نسبة مشاركة عالية.

وستنطلق الانتخابات في الخارج في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر، وفي الداخل في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر على أن تعلن نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات في 18 ديسمبر.

(إعداد: أحمد حسن، تحرير شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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