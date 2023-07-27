استدعت وزارة الخارجية المصرية، يوم الخميس، سفيرة الدنمارك بالقاهرة حيث أبلغتها استياء وإدانة مصر الشديدين ورفضها كلية وقائع حرق نسخ من المصحف أمام مقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالدنمارك مؤخرا ومنها السفارة المصرية.

وأحرق متظاهرون ينتمون إلى اليمين المتطرف في الدنمارك مؤخرا نسخ من المصحف أمام السفارتين المصرية والتركية في كوبنهاغن، وهو ما نددت به الحكومة الدنماركية لكنها قالت في الوقت نفسه إنها لا تملك سلطة منع المظاهرات في إطار حرية التعبير.

وجددت مصر، بحسب بيان لوزارة الخارجية يوم الخميس، دعوتها لاتخاذ السلطات المعنية في الدنمارك وغيرها من الدول التي شهدت أحداث مماثلة، لإجراءات ملموسة لإيقاف مثل هذه الحوادث نهائيا وبما يتسق مع إدانة الحكومة الدنماركية والحكومات الأخرى لحرق القرآن وأي نصوص أو رموز دينية.

وكانت وزارة الخارجية المصرية استدعت هذا الأسبوع القائم بأعمال سفارة السويد بالقاهرة لإبلاغه إدانة مصر الشديدة ورفضها للحوادث المتكررة لحرق والإساءة نسخ من القرآن.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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