استدعت وزارة الخارجية المصرية، القائم بأعمال سفارة السويد بالقاهرة، وتم إبلاغه إدانة مصر الشديدة ورفضها الكامل للحوادث المتكررة لحرق والإساءة لنسخ من القرآن، حسب بيان عبر صفحة الوزارة الرسمية على فيسبوك.

وخلال الشهور الماضية، تكرر إقبال مواطنين بالسويد على إضرام النيران في نسخة من المصحف، ما أثار تنديدات واحتجاجات.



والخميس الماضي، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بسحب القائم بالأعمال العراقي في ستوكهولم ومغادرة السفيرة السويدية ببغداد ردا على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن وحرق العلم العراقي.



كما أعلنت وزارة الخارجية السعودية، إدانتها لتلك العمليات المتكررة، وقالت إنها ستستدعي القائم بأعمال سفارة السويد لدى المملكة لتسليمه مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة السلطات باتخاذ كافة الإجراءات الفورية واللازمة لوقف هذه الأعمال.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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