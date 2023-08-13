قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان يوم الأحد، إنها ستدشن موقع إلكتروني اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 14 أغسطس الجاري لتلقي طلبات المصريين المقيمين في الخارج لتسوية أوضاعهم التجنيدية بشكل نهائي.

كانت وزارة الخارجية أعلنت في شهر يوليو الماضي أنها ستسمح للمصريين المقيمين في الخارج – ممن سافروا بدون أداء الخدمة العسكرية الإلزامية – بتسوية أوضاعهم التجنيدية مقابل مبلغ 5000 دولار أو يورو.

وأوضحت الوزارة، في بيانها الأحد، أن الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي طلبات التسوية هو "https://www.tagneedinit.gov.eg"، مضيفة أن فتح باب التسجيل عليه سيستمر لمدة 30 يوم حتى 13 سبتمبر المقبل.

ويسافر العديد من المصريين إلى الخارج بدون أداء الخدمة العسكرية، فيما لا يتمكن هؤلاء المسافرين من العودة للبلاد خوفا من الملاحقة القانونية، فيما يعد أداء الخدمة العسكرية إلزاميا في مصر، وقد تصل مدد السفر إلى عشرات السنوات، هذا بالإضافة لمن يبلغون سن الخدمة العسكرية وهم خارج البلاد.

وتأتي مبادرة تسوية وضع التجنيد للمصريين بالخارج مقابل مبلغ بالعملة الأجنبية، في وقت يمر فيه الاقتصاد المصري بأزمة سيولة مع صعوبة توفير الدولار خاصة مع تأخر وصول الشريحة الثانية من قرض بقيمة 3 مليار دولار مقدم من صندوق النقد الدولي.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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