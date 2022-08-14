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أسفر حريق بكنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة في مصر عن وقوع ضحايا بين حالات وفاة ومصابين، وفقا لبيان من وزارة الصحة يوم الأحد.

وأعلنت وزارة الصحة عن وصول عدد الوفيات إلى 41 فيما يتلقى 14 مصاب العلاج.

وأكدت 3 مصادر أمنية ومتحدث باسم الكنيسة القبطية لموقع زاوية عربي أن عدد الضحايا بلغ حتى الآن 41 متوفي فضلا عن 25 مصاب. وتوفى كاهن الكنيسة عبد المسيح نجيب في الحادث، بحسب ما صرح به المتحدث الرسمي باسم الكنيسة لموقع زاوية عربي.

وكانت وكالة رويترز قد ذكرت في وقت سابق عن مصدرين أمنيين أن عدد المتوفين بلغ 35 شخص على الأقل وأصيب 45 آخرين بجروح.

وذكرت المصادر لموقع زاوية عربي أن عدد كبير من الضحايا من الأطفال كانوا في غرفة حضانة بالكنيسة التي تكتظ بالمصلين في قداس يوم الأحد.

"ماس كهربائي"

قالت المصادر الأمنية إنه طبقا للمعاينة الأولية وأقوال شهود العيان، وقع الحريق بسبب ماس كهربائي في مولد كهرباء اشتراه كاهن الكنيسة قبل يومين لتشغيل تكييفات إضافية لقاعة المصلين، وأن الماس الكهربائي تسبب في انفجار المولد واشتعال النيران في الكنيسة.

وردا على استفسار موقع زاوية عربي على ظروف الحادث، قال مصدران أمنيان آخران إن التحريات الأولية ومعاينة مكان الحريق تشير إلى أن الحادث ليس عمل إرهابي وإنه ناتج عن ماس كهربائى فى مولد الكهرباء.

وقال نبيل مكرم أحد شهود العيان لموقع زاوية عربي إن الحريق بدأ في الطابق الثاني مما أدى إلى احتجاز الضحايا في الطابقين الثالث والرابع وتفحم معظمهم.

وأضاف "الضحايا تدافعوا للهروب عبر سلم ضيق مما أدى إلى سقوطهم فوق بعضهم البعض".

وقال اللواء محمد زاهر نائب مدير الدفاع المدني لموقع زاوية عربي إن البلاغ وصلهم الساعة 9.05 صباحا وتحركت 10 سيارات إطفاء إلى المكان وتمكنت من إخماد الحريق.

وأرجع زيادة عدد الضحايا إلى سوء تصميم منافذ خروج المصلين من الطوابق العلوية مما أدى إلى محاصرة النيران للضحايا بالأعلى.

وقال شهود عيان من المصلين لموقع زاوية عربي إنهم فوجئوا بدخان كثيف في الطابق الثاني وبعدها بلحظات سمعوا صوت انفجار وفجأة انتشرت النيران في كل مكان. وأكدوا ان كل الضحايا هم من كانوا في الطوابق العلوية بينما تمكن من كانوا في الطابق الأرضي من النجاة.

وفي بيان سابق، قالت وزارة الداخلية المصرية إن الحريق اندلع بالتكييف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة، "والذى يضم عدد من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائي وأدى ذلك لإنبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي فى حالات الإصابات والوفيات."

وعندما تبلغت الأجهزة الأمنية عند الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي بحدوث حريق داخل الكنيسة توجهت قوات الحماية المدنية إلى الموقع وتمت السيطرة على الحريق الذي أدى إلى إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية، بحسب بيان الوزارة.

وأمر النائب العام بتشكيل فريق للتحقيق في ملابسات الحريق، حسب بيان.

(إعداد: شيماء حفظي وأحمد حسن، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل (rim.shamseddine@lseg.com

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