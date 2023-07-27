بحث ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، يوم الخميس في جدة، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الأوضاع الإقليمية والدولية، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) والبيت الأبيض.

وتعتبر واشنطن أن الرياض شريك استراتيجي للولايات المتحدة، رغم توترات بينهما على خلفية عدة قضايا من بينها قرارات تخفيض إنتاج النفط لتحالف أوبك بلس (منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها) الذي تقوده المملكة وروسيا.

وقال البيت الأبيض، في بيان الخميس، إن سوليفان وولي العهد ناقشا القضايا الثنائية والإقليمية، بما في ذلك المبادرات الرامية إلى تعزيز رؤية مشتركة لمنطقة شرق أوسط أكثر سلام وأمان وازدهار واستقرار وترابط مع العالم.

وتتوسط السعودية والولايات المتحدة في هدنات من القتال الدائر في السودان منذ منتصف شهر أبريل الماضي بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي والحاكم الفعلي للبلاد عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد دقلو المعروف بحميدتي.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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