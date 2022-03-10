أقر مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء، موازنة الدولة متضمنة مشروع قانون بتقديم تمويل حكومي إلى أوكرانيا بقيمة 13.6 مليار دولار، لتقديم مساعدات إنسانية واقتصادية لما وصفته مسؤولة في لكونجرس بأنها "أحد أسوأ الأزمات الإنسانية التي شهدناها منذ أجيال" بحسب بيان للكونجرس عبر موقعه الرسمي.

كما وافق مجلس النواب على مشروع قانون لحظر منتجات النفط والطاقة الروسية واتخاذ المزيد من الإجراءات لتقويض الاقتصاد الروسي.

وفي السياق نفسه، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف 1.4 مليار دولار لأوكرانيا من خلال أداة التمويل السريع (RFI)، للمساعدة في تلبية احتياجاتها التمويلية الطارئة وتخفيف الأثر الاقتصادي للحرب، وفقا للموقع الرسمي للصندوق.

وقال الصندوق إن التمويل الذي يعادل 50% من حصة عضوية أوكرانيا في الصندوق سيساعدها على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة الناجمة عن آثار الحرب.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

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