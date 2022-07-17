قال مسئول إيراني رفيع أن بلاده قادرة بشكل عملي على إنتاج قنبلة نووية، ولكنها لم تحسم موقفها من الأمر.

"خلال أيام قليلة تمكنا من تخصيب اليورانيوم لما يصل إلى 60%، ويمكننا بسهولة إنتاج يورانيوم مخصب لنسبة 90%... إيران لديها السبل الفنية لصنع قنبلة نووية لكنها لم تتخذ بعد قرار صنعها،" بحسب ماقاله كمال خرازي، أحد كبار مستشاري آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، لشبكة الجزيرة يوم الأحد.

كان الاتفاق النووي في 2015 بين إيران ومجموعة 5+1 (بريطانيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا وألمانيا) قد أدى إلى رفع الكثير من العقوبات عن طهران مقابل وضع قيود على برنامجها النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم الذي من الممكن أن يستخدم في صناعة الأسلحة النووية إذا تم تخصيبه بنسبة 90% أو أكثر.

وقام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإلغاء الإتفاق من جانب واحد في 2018. وتجري الآن المفاوضات مع الدول الست لإحياء الإتفاق بدون تقدم يذكر.

ومؤخرًا ساءت العلاقات بين إيران ووكالة الطاقة الدولية بعد أن اتهمتها الأخيرة بارتكاب مخالفات وردت إيران بفصل كاميرات المراقبة التابعة للوكالة من المواقع النووية.

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(إعداد: أمانى رضوان. للتواصل ahmed.feteha@lseg.com)