اتفقت تركيا والسعودية على زيارة مرتقبة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لأنقرة لكن الموعد لم يحدد بعد، وفقا لما نقلته رويترز عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الثلاثاء.

وبحسب رويترز، قال جاويش أوغلو إنّ الزيارة كان مقرر لها هذا الشهر لكن تم التوافق على أن تحصل خلال الفترة المقبلة.

ونشرت رويترز تقرير في 23 مايو كشفت فيه أن الأمير محمد بن سلمان يعتزم القيام بجولة قد تحصل في يونيو تشمل تركيا وقبرص واليونان والأردن ومصر لبحث قضايا إقليمية وعالمية وتوقيع اتفاقات تجارية وأخرى في مجال الطاقة.

وفي إطار مساعي تحسين علاقاته مع الخليج، زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السعودية في أبريل، وهي المرة الأولى له منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 في الأراضي التركية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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