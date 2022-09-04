يزور الوسيط الأمريكي لملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل عاموس هولشتاين لبنان آخر الأسبوع المقبل لمتابعة مفاوضات ترسيم الحدود بين البلدين، وذلك بعد بضعة أيام من تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أهمية إتمام المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، فقد أبلغ نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بو صعب، يوم الأحد، رئيس لبنان ميشال عون أنه تواصل مع هولشتاين، حيث أخبره الأخير بأنه سيزور لبنان أواخر الأسبوع المقبل لمتابعة البحث مع الجانب اللبناني في ملف الترسيم.

وهذه ليست الزيارة الأولى لهولشتاين -وهو المُنسق الرئاسي بالخارجية الأمريكية والمختص بالشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار- إلى لبنان بشأن أزمة ترسيم الحدود، إذ أجرى عدة زيارات للبلد منذ أواخر العام الماضي، كان آخرها في يوليو الماضي.

وكان بايدن أشار قبل أيام خلال محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إلى أهمية إتمام مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان خلال الأسابيع المقبلة.

وقام لبنان في أبريل 2021 بتوسيع حدوده البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل، ليضيف أكثر من 1400 كيلومتر مربع، في خطوة أثارت استياء إسرائيل.

ويؤدي توسيع الحدود البحرية إلى مرور المنطقة المتنازع عليها بين البلدين بحقل كاريش النفطي الخاضع حاليا للتطوير من قبل إسرائيل، وهو الأمر الذي سيجعل الحقل محل تفاوض بين البلدين وبالتالي قد يصبح لبنان شريك فيه.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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