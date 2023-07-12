صدر مرسوم كويتي، الأربعاء، بقبول استقالة وزير المالية الكويتي مناف الهاجري من الحكومة، حسبما نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وتم تعيين سعد البراك وزير للمالية بالوكالة، وهو يشغل منصب وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ونائب رئيس الوزراء، بحسب مرسوم آخر وفقا لما نقلته كونا.



واستقال الهاجري، بعد أقل من شهر على تشكيل الحكومة في منتصف يونيو، "على وقع الحديث عن خلافات داخل الحكومة وتخبط في اتخاذ قرارات طالت الملفات الاقتصادية والمالية" حسبما نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، الثلاثاء.



وأضافت المصادر للصحيفة الكويتية، أن الخلافات تدور حول نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار (الصندوق السيادي) إلى وزير الشؤون الاقتصادية والاستثمار.



وحسب الصحيفة، فإن مجلس الوزراء أقر الإبقاء على تبعية الهيئة لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وهو أيضا نائب رئيس الوزراء ووزير النفط، وعدم إعادتها إلى وزير المالية.

للمزيد:مُحدث: وزير المالية الكويتي يستقيل بعد أقل من شهر على تشكيل الحكومة - إعلام محلي



(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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