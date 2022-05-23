يعتزم ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، القيام بجولة لعدة بلدان بينهم تركيا وقبرص واليونان والأردن ومصر، لبحث قضايا إقليمية وعالمية وتوقيع اتفاقات تجارية وأخرى في مجال الطاقة بحسب ما ذكرته أربعة مصادر لرويترز.

وقالت المصادر إن المواعيد لم يتم تحديدها بعد، لكن مصدران توقعوا أن تكون مطلع الشهر المقبل على أقرب تقدير.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زار السعودية الشهر الماضي، وهي المرة الأولى منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل 5 أعوام في الأراضي التركية.

وقال مسئولون أتراك لوكالة أنباء بلومبرغ إن الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان دعا ولي العهد محمد بن سلمان لزيارة بلاده خلال الأيام المقبلة، وتوقعوا أن يمنح ذلك دفعة للعلاقات بين البلدين وكذلك لاقتصاد تركيا المتدهور.

(إعداد: أماني رضوان. للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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