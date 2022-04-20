علق مجلس الأمة الكويتي، انعقاد جلساته لحين البت في استقالة الحكومة التي قدمتها مطلع الشهر الجاري، والتي يتعذر معها دعوتها لحضور جلسات البرلمان.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، يوم الثلاثاء، إنه لن يوجه دعوة لعقد جلسات بسبب استقالة الحكومة واعتذارها الرسمي عن الحضور وعدم البت في استقالتها.

وأشار الغانم، إلى أن البت في استقالة الحكومة – بعد 3 شهور فقط من تشكيلها- من صلاحيات أمير الكويت، ولا يمكنه تحديد موعد لذلك، وفق ما جاء في الوكالة.

ونشأت أزمة بين الحكومة المستقيلة والبرلمان عرفت بأزمة عدم التعاون، بسبب النزاع السياسي المتواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث يهاجم مجلس الأمة الحكومة التي تشتكي من كثرة الاستجوابات.

وسبق أن أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، مرسوم في فبراير 2021 بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر، وسط أزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو إجراء دستوري.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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