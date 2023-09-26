ناقش وزيرا مالية مصر وإيران، مقترحات لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ، حسب بيان من المالية المصرية الثلاثاء.

وعلى مدى يومي 25 و26 سبتمبر 2023، استضافت مصر الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ لأول مرة في إفريقيا.

وتعمل مصر وإيران للتوصل لتوافق في العلاقات الثنائية، بعد أن شهدت توترات منذ اندلاع "الثورة الإسلامية" في إيران نهاية السبعينيات، ثم قطع العلاقات بعد توقيع مصر وإسرائيل اتفاقية سلام، لكن استمر في البلدين بعثة رعاية مصالح وقنوات اتصال.

وتوافق البلدان على تشكيل لجنة مشتركة لتحسين العلاقات الثنائية، وفقا لما قاله مصدران مصريان لزاوية عربي أحدهما دبلوماسي والآخر أمني في يوليو من هذا العام.

لكن علاقات إيران مع الدول العربية والخليجية، دخلت منحى جديد مع توقيع اتفاق لإعادة العلاقات مع السعودية في مارس الماضي، ما قد يشير إلى تحولات منتظرة مع دول أخرى.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط في بيان الثلاثاء، إن هناك اهتمام متبادل لتطوير المشروعات المشتركة القائمة بالفعل خاصة في قطاع النقل البحري، وقطاع صناعة المنسوجات.

ونقل البيان عن إحسان خاندوري وزير المالية الإيراني، إن بلاده تتطلع لتطوير وتعزيز علاقاتها مع مصر، وزيادة الاستثمارات فيها.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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