أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في فرنسا فوز الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون بولاية ثانية بعد تغلبه على منافسته من اليمين المتطرف مارين لوبان، بحصوله على نحو 58.2% من أصوات الناخبين، بحسب وسائل إعلام محلية ودولية.

وبفوز ماكرون بولاية ثانية سيصبح أول رئيس فرنسي يُعاد انتخابه في 20 عام، منذ إعادة انتخاب جاك شيراك عام 2002.

وستكون هذه الولاية الثانية والأخيرة لماكرون، الذي طالما وجهت إليه انتقادات بمناصرته للأثرياء من خلال قرارات مثل إلغاء الضريبة على الثروات وتخفيض إعانات السكن، وبعده عن الحياة اليومية للمواطنين العاديين.

(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخبارسياسية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا